Kamuda çalışmak isteyen adayların merakla beklediği 2018 KPSS için başvuru süreci tamamlandı. Ancak başvuru sürecini kaçıranlar için ÖSYM tarafından memur adaylarına yönelik geç başvuru hakkı tanındı. Adaylar 6 Haziran saat 23.59’a kadar internet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Sınav ücretlerinin de aynı gün içinde ödenmesi gerekiyor. Peki 2018 KPSS ne zaman? Detaylar haberimizde...

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri / ÖABT : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Her Bir Oturumu İçin : 60,00 TL

DHBT BAŞVURU TARİHİ: 9-17 Ekim 2018 (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.)

KPSS GEÇ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2018 KPSS NE ZAMAN?

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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