KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı için nefesler tutuldu. Kamuda istihdam edilmek isteyenlerin başvurularının alındığı süreç, dün başvuru ücretlerini yatırmalarıyla birlite sona erdi. Başvuruları kaçıran adaylar, şimdi KPSS geç başvuru tarihini araştırıyor. Peki KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2018 KPSS ne zaman? Detaylar haberimizde...

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2018 KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS başvurularını kaçıran adaylar 6 Haziran 2018'de geç başvurularını yapabilir. Adayların aynı gün sınav ücretlerini de yatırmaları gerekiyor.

Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri / ÖABT : 90,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Her Bir Oturumu İçin : 60,00 TL

DHBT BAŞVURU TARİHİ: 9-17 Ekim 2018 (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.)

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ VE SINAV ÜCRETLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika, 60,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45 40,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ, SINAV SÜRESİ VE SINAV ÜCRETİ

5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika, 60,00 TL (ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)

DHBT TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV ÜCRETİ

9 Aralık 2018, 10.15, 60,00 TL (DHBT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 120,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yatırılacak sınav ücretinin DHBT oturumuna ait olan 60,00 TL’si, 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak DHBT başvurularında ödenecektir.)

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Kasım.2018

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2018-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adayların başvuru yapacakları başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

• Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.)

• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

• YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgilerinde değişiklik/düzeltme bulunan adaylar (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden 0 ile başlayan yabancı uyruklu (YU) numarası edinenler) için eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneği (Bu durumdaki adayların başvuru merkezlerince eğitim bilgilerinde yapılacak değişiklikler, sadece başvuru aşamasında yapılabilecektir. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri, öğrenim durumuna ilişkin bilgi ve belgeler işleme alınmayacaktır. Eğitim bilgileri alanında yapılacak tüm bilgi girişleri resmi belgeye dayalı olduğundan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adayların, eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı örneğini Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin onaylı bir örneği olmadan kesinlikle değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Belgelerin asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı süresince başvuru merkezlerinde muhafaza edilecek ve ÖSYM tarafından talep edilmesi halinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir. Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu vb.) teslim edilmeyecek, gerekli hâllerde bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.)

Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Bu kural nedeniyle başvuruda fotoğrafı yeniden çekilemeyen adaylardan fotoğrafının değişmesini talep edenler, bu taleplerini, başvurularını tamamladıktan sonra ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti, son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ve varsa fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten belge ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunacaklardır (Süre hesabında ÖSYM evrak kaydı esas alınır. Süre tamamlandıktan sonra ÖSYM’ye ulaşan belgelere işlem yapılmaz.) Adayın talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir. Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi dikkatlice kontrol edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri verecektir. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında adaya gerekli olabileceğinden saklanmalıdır.

Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin internet adresinden değiştirmelidir. Şifre, daha sonraki işlemlerde de aday tarafından kullanılacağından unutulmamalı, kimseye verilmemeli, hiç kimse ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.

Cezaevinde olan adaylar ise başvurularını, cezaevlerinde kendileri için oluşturulan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

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