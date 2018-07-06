2018 KPSS lisans sınavına sayılı günler kaldı. Sınav tarihi ve sınavda dikkat edilmesi gerekenler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde sınavla ilgili KPSS için yeni kimlik zorunlu mu? sorusu cevabını arıyor. Peki; KPSS için yeni kimlik zorunlu mu? İşte cevabı...

KPSS İÇİN YENİ KİMLİK ZORUNLU MU?

KPSS öncesi ÖSYM öğrencileri dikkat etmeleri gereken konular hususunda uyardı. Bu uyarılardan biri de sınava girecek öğrencilerin kimlikleriyle ilgili... Sınava girecek öğrencilerin kimliklerinde TC Kimlik numaralarının yazması ve kimlikteki fotoğrafın anlaşılır ve güncel olması gerekiyor. Kimlikleri bu özellikleri taşımayanların sınav öncesi yeni veya geçici kimlik almaları zorunlu.. Aksi halde kimliklerinde TC Kimlik numarası yer almayan ve kimlikteki fotoğrafı anlaşılmayan memur adayları sınava alınmayacaklar...

018 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPIALACAK?

2018 KPSS Lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapıalcak.

2018 KPSS Lisans sınavının sonuçları 31 Ağustos 2018'de açıklanacak.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?

KPSS Lisans sınavı, kamu personeli olmak için lisans mezunlarının girebildiği sınavdır. Ön lisans mezunları ise herhangi bir lisans alanında mezuniyetleri yoksa KPSS lisans sınavına giremezler.

KPSS Lisans sınavında memur adaylarına "genel yetenek ve genel kültür" alanlarında sorular yöneltilir.

KPSS lisans sınavının dışında ÖSYM KPSS'nin diğer alanlardaki sınav tarihlerini de açıkladı.

KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 5 Ağustos 2018 tariinde yapılacak

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

2018 KPSS Orta Öğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

2018 KPSS Orta Öğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

2018 KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.