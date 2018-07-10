Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) yaklaştıkça memur adaylarının heyecanı da artıyor. Sınav süresinin yaklaşmasıyla beraber lisans ve ön lisans mezunu memur adayları KPSS sınav ve başvuru tarihleriyle ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki; KPSS 2018 ya da halk arasındaki yaygın tabiriyle memurlık sınavı 2018 ne zaman? İşte cevabı...

KPSS - MEMURLUK SINAVI 2018 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Linsan mezunlarının girdiği KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim bilimleri sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos 2018'de açıklanacak.

2018 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz'da, ikincisi 29 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018'de açıklanacak. KPSS öretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sonuçları yine 31 Ağustos'da açıklanacak.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

*Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,



*Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,



* Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,



*Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,



* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).