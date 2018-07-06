KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Sınavı (KPSS) Lisans düzeyi için geri sayım başladı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen lisans mezunları adayların 10-21 Mayıs'ta başvurularını gerçekleştirdiği sınavın giriş yerleri merak ediliyor. Peki, Lisans KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2018 KPSS Lisans sınav giriş belli olacak? İşte 2018 KPSS Lisans sınavı ile ilgili ayrıntılar...

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Lisans KPSS'nin sınava giriş yerleri henüz açıklanmazken, ne zaman açıklanacağı konusunda da resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat diğer sınavlara baktığımızda KPSS sınav yerlerinin, sınav tarihinden 1-2 hafta önce açıklanması bekleniyor.

2018 KPSS NE ZAMAN?

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019