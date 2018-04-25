KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı, devlet dairelerinde işe girmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 2018 yılında KPSS sınavına girmek isteyenler, KPSS başvurularını kaçırmamak için ÖSYM'nin takvimini yakından takip ediyor. İşte ÖSYM'nin 2018 KPSS takvimi ve detaylar...

2018 KPSS (LİSANS) NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, bu sene KPSS 22 Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru tarihi 10 - 21 Mayıs tarihleri arası olarak belirlendi. Geç başvurular ise 6 Haziran'da saat 23.59'a kadar yapılabilecek. KPSS sonuçlarının açıklanması da 31 Ağustos olarak belirlendi.

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 28 Temmuz'da, 2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün sınavu 29 Temmuz'da, 2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 5 Ağustos'ta yapılacak. Sınavların başvuru ve sonuçlarının ilan tarihi, KPSS ile aynı.

2018 KPSS (ORTAÖĞRETİM) NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim Pazar günü gerçekleştiirlecek. Sınav için başvurular 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında alınacakken, geç başvuru da 9 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabillicek. Sınav sonuçlarının ilanı ise 8 Kasım 2018'de yapılacak.

2018 KPSS (ÖN LİSANS) NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2018 takviminde, KPSS Ön Lisans sınavının 4 Kasım 2018'de yapılacağı belirtiliyor. KPSS Ön Lisans sınavına başvuru 28 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 26 Eylül saat 23.59'a kadar geç başvurunun yapılacağı sınavın sonuçları 29 Kasım'da açıklanacak.

2018 KPSS (DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ - DHBT) NE ZAMAN?

ÖSYM 2018 yılında son KPSS'yi Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı olarak yapacak. 9 Aralık'tayapılacak sınavın başvuruları 9 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Geç başvurunun 1 Kasım saat 23.59'a kadar yapılacak sınavın sonuçlarının ilanı da 4 Ocak 2019'da yapılacak.

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