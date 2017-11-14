KPSS tercih nasıl yapılır? KPSS tercih robotu ve KPSS tercih kılavuzu kullanımı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bazı kamu kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek üzere alınacak tercihler öncesinde KPSS tercih robotunu erişime açtı. Aynı zamanda ÖSYM tarafından KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih de belirtildi. Peki KPSS tercih nasıl yapılır? KPSS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte detaylar...
Kamu kurumlarında ve kuruluşlarında memur olarak görev almak için bekleyişini sürdüern adaylar, tercihlerini bugünden itibaren yapacak ve sonuçlar için bekleyişe geçecek. ÖSYM, dün yaptığı açıklamayla birlikte KPSS tercih tarihini duyurmuş ve aynı zamanda KPSS tercih robotunu erişime açmıştı.
Yapılan açıklamanın ardından "KPSS tercih nasıl yapılır?" ve "KPSS tercih robotu nasıl kullanılır?" diye araştıran milyonlarca memur adayı, sorunun cevabını büyük merakla araştırıyor.
KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapacak olan memur adayları, tercih ekranı üzerinden puanlarına göre tercihlerini yapacaklar.
ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS 2017/2 tercih ücreti, Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
KPSS tercih robotu, birçok kamu hizmetinin yer aldığı ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği e-Devlet platformu üzerinden erişime açıldı. E-Devlet sistemine giriş yapan vatandaşlar, KPSS Tercih Bilgi Sistemi Programı'na giriş yaparak KPSS tercih işlemleri hakkında bilgi edilenebilecekler.
e-DEVLET KPSS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
Erişime açılan tercih robotunda, 2017/2 döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler yer almaktadır ve böylece adayların tercih yaparken sorun yaşamaması sağlanmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.