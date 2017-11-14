KPSS tercih nasıl yapılır? KPSS tercih robotu ve KPSS tercih kılavuzu kullanımı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bazı kamu kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek üzere alınacak tercihler öncesinde KPSS tercih robotunu erişime açtı. Aynı zamanda ÖSYM tarafından KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih de belirtildi. Peki KPSS tercih nasıl yapılır? KPSS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

KPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Kamu kurumlarında ve kuruluşlarında memur olarak görev almak için bekleyişini sürdüern adaylar, tercihlerini bugünden itibaren yapacak ve sonuçlar için bekleyişe geçecek. ÖSYM, dün yaptığı açıklamayla birlikte KPSS tercih tarihini duyurmuş ve aynı zamanda KPSS tercih robotunu erişime açmıştı.

Yapılan açıklamanın ardından "KPSS tercih nasıl yapılır?" ve "KPSS tercih robotu nasıl kullanılır?" diye araştıran milyonlarca memur adayı, sorunun cevabını büyük merakla araştırıyor.

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapacak olan memur adayları, tercih ekranı üzerinden puanlarına göre tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

KPSS 2017/2 tercih ücreti, Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

KPSS tercih robotu, birçok kamu hizmetinin yer aldığı ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği e-Devlet platformu üzerinden erişime açıldı. E-Devlet sistemine giriş yapan vatandaşlar, KPSS Tercih Bilgi Sistemi Programı'na giriş yaparak KPSS tercih işlemleri hakkında bilgi edilenebilecekler.

e-DEVLET KPSS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Erişime açılan tercih robotunda, 2017/2 döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler yer almaktadır ve böylece adayların tercih yaparken sorun yaşamaması sağlanmaktadır.

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