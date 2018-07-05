KPSS tercih işlemleri için son gün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Haziran 2018 tarihinde başlatılan KPSS 2018/1 tercih işlemleri 5 Haziran yani bugün tamamlanacak. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS 2018/1 tercih sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte KPSS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018/1

İnternetten tercih gönderme işlemleri 5 Temmuz 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Fakat KPSS 2018/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum / kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde a tama için öngörülen niteliklere sahip olmayan ve ya gerekli belgeleri süresi içinde yerleş tirildikleri kurum veya kuruluş a teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı o lması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.