Muş merkeze bağlı Karabey köyünde yaşayan Elazığ Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu Zeki Demir, köyde çobanlık yaparken bir taraftan da öğretmen olabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor.
AA'nın haberine göre Demir, geçen yıl üniversiteden mezun olduktan sonra girdiği KPSS'de istediği puanı alamadı.
Bunun üzerine köyüne dönen Demir, hem ailesinin hem de diğer besicilerin koyunlarını otlatırken, bir taraftan da fırsat buldukça ders çalışarak öğretmenlik hayallerine kavuşmaya çalışıyor.
Demir, yaptığı açıklamada, ailesine destek olmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmak için köyüne döndüğünü söyledi.
Sabahın ilk ışıklarıyla hayvanları otlatmaya götürdüğünü anlatan Demir, "Koyunları otlatırken her fırsatta oturup ders çalışıyorum. Çobanlık mesleği çok zor ancak öğretmen olabilmek için hem bu işi yapmalı hem de ders çalışmalıyım. Çobanlık yaparak kardeşlerimin okuması için de maddi destek sağlıyorum." dedi.
"KOYUNLARI OTLATIRKEN DERS ÇALIŞIYORUM"
Demir, koyunlar sürekli hareket halinde olduğu için ders çalışmakta zorlandığını, bu yüzden bütün fırsatları iyi değerlendirmek zorunda olduğunu dile getirdi.
Bir ön önce mesleğine başlayarak öğrencilerine ders vermek istediğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
"Bunun için sabah erken kalkıp kitaplarımı yanıma alarak koyunları otlatmaya götürüyorum ve akşam saatlerine kadar hem koyunlara bakıyorum hem de ders çalışıyorum. Diğer çoban arkadaşlarım dinlenme saatlerinde yatarken ben ders çalışmaya devam ediyorum çünkü öğretmen olmak benim hayalim.
Ayrıca diğer kardeşlerimin eğitimlerini sürdürmeleri için benim de bir an önce mesleğime başlamam gerekiyor. Bunun için formasyon da aldım."
Demir'e köyde arkadaşlık eden çoban Ziya Güngör ise arkadaşının elinden kitabın hiç düşmediğini söyledi. Güngör, "Gün boyu hep ayakta, güneşin, yağmurun altındayız.
Biz çok yoruluyoruz ama Zeki arkadaşımız örnek biri. Çünkü o dinlenme saatlerinde bile ders çalışıyor. Hem ailesine destek olmak istiyor hem de öğretmen olabilmek için çok gayret gösteriyor. Biz de onu azminden dolayı her zaman takdir ediyoruz." diye konuştu.
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