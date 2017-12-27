Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2017/9 KPSS Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker Ünvanlı Kadrolarına Yerleştirme işlemi için heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, tercih sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. Peki KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS 2017/9 YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Kamu Personeli Seçme Sınavı Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından tamamlandı ve yerleştirme sonuçları erişime açıldı.
KPSS yerleştirme sonuçlarını görüntülemek isteyen adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmaları veya ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi'nden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile sorgulama yapmaları gerekmektedir.
ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;
"KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir."
YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
|Yerleştirme Türü
|Tercih Yapan Aday Sayısı
|Kontenjan Sayısı
|Yerleşen Aday Sayısı
|Boş Kalan Kontenjan Sayısı
|Lisans
|2.147
|34
|34
|0
|Önlisans
|1.109
|26
|26
|0
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