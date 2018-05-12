KPV - AC Kajaani maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen maçında KPV ile AC Kajaani, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi KPV 4 puanla 1. sırada, AC Kajaani 3 puanla 6. sırada bulunuyor. KPV son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. AC Kajaani son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 492 kodlu maçı oynayanlar; KPV galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, AC Kajaani galibiyet oranı 0.00.

KPV önceki hafta AC Kajaani mücadelesinde 2-1 kazandı.

AC Kajaani, KPV karşılaşmaında 2-1 yenildi.