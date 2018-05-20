KPV - EIF Ekenas maç önü

KPV ve EIF Ekenas, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi KPV 7 puanla 1. sırada, EIF Ekenas 5 puanla 3. sırada bulunuyor. KPV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. EIF Ekenas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 470 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KPV kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, EIF Ekenas sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

KPV önceki hafta OPS-jp mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

EIF Ekenas ise Oulu maçında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan KPV, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

EIF Ekenas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. EIF Ekenas, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.