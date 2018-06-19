KPV - KTP Kotka maçı öncesi rakamlar

KPV ve KTP Kotka, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi KPV 14 puanla 3. sırada, KTP Kotka 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi KPV, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KTP Kotka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 416 kodlu maçı oynayanlar; KPV galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, KTP Kotka galibiyet oranı 0.00.

KPV son hafta oynanan Jazz maçında 1-1 berabere kaldı.

KTP Kotka ise Haka karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

KPV, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KPV, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

KTP Kotka, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KTP Kotka 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.