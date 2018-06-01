KPV - Oulu maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Ykkönen maçında KPV ile Oulu, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 8 puanlı KPV 3. sırada bulunuyor, Oulu 6 puana sahip ve 8. sırada. KPV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Oulu son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 217. İddaa'da KPV kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Oulu kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KPV önceki hafta OPS-jp mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Oulu ise EIF Ekenas karşılaşmasında 3-2 kazandı.

KPV, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KPV, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Oulu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oulu, 1 gol atarken 5 gol yedi.