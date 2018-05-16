KR Reykjavik - Breidablik rakamlar

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. KR Reykjavik, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Breidablik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi KR Reykjavik 4 puanla 7. sırada, Breidablik 9 puanla 1. sırada bulunuyor. KR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Breidablik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 511 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KR Reykjavik kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Breidablik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

KR Reykjavik son haftadaki Stjarnan müsabasında 0-1 yenildi.

Breidablik, FH Hafnarfjördur karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Breidablik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Breidablik, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.