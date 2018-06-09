KR Reykjavik - FH Hafnarfjördur maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild maçında KR Reykjavik ile FH Hafnarfjördur, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi KR Reykjavik 9 puanla 7. sırada, FH Hafnarfjördur 12 puanla 3. sırada bulunuyor. KR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 318 kodlu maçı oynayanlar; KR Reykjavik galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, FH Hafnarfjördur galibiyet oranı 2.40.

KR Reykjavik son hafta oynanan Stjarnan maçında 0-1 yenildi.

FH Hafnarfjördur, Breidablik karşılaşmaında 0-1 yenildi.

KR Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KR Reykjavik, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

FH Hafnarfjördur, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. FH Hafnarfjördur, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.