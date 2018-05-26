KR Reykjavik - KA Akureyri maçı rakamları

İzlanda Urvalsdeild maçında KR Reykjavik ile KA Akureyri, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 6 puanlı KR Reykjavik 7. sırada bulunuyor, KA Akureyri 5 puana sahip ve 10. sırada. KR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. KA Akureyri, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 288. İddaa'da KR Reykjavik kazanır 1.60, berabere biter 3.20, KA Akureyri kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KR Reykjavik son haftadaki KA Akureyri müsabasında 2-3 yenildi.

KA Akureyri ise KR Reykjavik maçında 2-3 kazandı.

KR Reykjavik, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

KA Akureyri, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. KA Akureyri, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.