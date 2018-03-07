Kraken kripto para borsası, Twitter tarafından onaylanan (mavi tik) müşteri hizmetleri hesabı üzerinden kripto para sahiplerine kendilerini dolandırıcılardan nasıl koruyacaklarına dair ipuçları ve rehberler paylaşıyordu. Ancak garip bir şekilde Kraken’in Twitter hesabı geçtiğimiz gün sosyal ağdan ihraç edildi.

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Kraken’in kurumsal hesabından yapılan açıklamada “Görünüşe göre artık tek başınasınız” denildi. Birçok kullanıcı, bu tweet’in altına Kraken’in insanları uyarmaya çalıştığı dolandırıcılık yöntemleriyle kandırıldıklarını ve kripto paralarının çalındığını belirtti.

Twitter uzun zamandır kripto para dolandırıcıları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Kraken’in kullanıcıları bilgilendiren hesabının sosyal ağdan ihraç edilmesinin ardında, siber korsanların gizlice yürüttükleri şikayet kampanyasının rol oynamış olabileceği düşünülüyor.

TWİTTER, KULLANICILARININ YARDIMINI BEKLİYOR