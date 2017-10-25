Kral Abdullah'ı yola getiren tek kadın: Kraliçe Elizabeth!

Kral Abdullah Abdullah Bin Abdulaziz, Kraliçe'nin devlet görevinin bir parçası olarak yıllar boyunca ağırladığı pek çok yetkili ve seçkin insan biridir. Ancak 2015'te hayatını kaybeden Kral Abdullah, görünüşe göre Kraliçe'nin alışılageldik bir şey yapmadığı zaman şaşırmış ve çok korkmuştu.

Peki neydi bu her gün yapılan aktivite?

91 yaşındaki Kraliçe, Abdullah Bin Abdulaziz'in gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretinde, tur atmak için 4 çeker bir cipe bindiği, hatta Abdullah'ın arabasının şöförlüğünü yaptığı bildirildi. Araba sürmenin geçen aya kadar Suudi Arabistan'da kadınlara yasak olması nedeniyle, Kral Abdullah muhtemelen tekerleğin üstünde bir kadın görmemişti.

Riyad'da uzun yıllar görev yapmış Sherard Cowper-Coles adındaki diplomat, Ortadoğu kralının şaşkınlığını yeni kitabında anlattı.

"Prens tacı, Land Rover'ın ön koltuğuna tırmandı. Veliaht Abdullah şaşkınlık içindeyken, Kraliçe, sürücü koltuğuna atladı, kontağı çevirdi ve aracı kullanmaya başladı. Abdullah, yalnızca bir kraliçe tarafından değil, bir kadın tarafından yönlendirildi. Savaş zamanında ordu sürücüsü olan Kraliçe, dar İskoçya yollarında cipi hızlandırdığında Abdullah'ın siniri iyice arttı."

Abdullah çok korkmuş görünüyordu, çevirmeninden 'yavaşlayıp önündeki yola konsantre olup olamayacağını" bile sordurdu.

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