Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Kral Abdullah'ın, başkent Riyad'da Kral Selman ile bir araya geldiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; liderlerin, ABD'nin Kudüs kararı ile kararın yansımalarını ele aldığı ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırdığı ifade edildi.

Görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Suudi Arabistan'a bugün gelen Kral Abdullah, buradan yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geçecek.

ürdün kralı

Suudi Arabistan Kralı Selman