İspanya Kral Kupası final maçında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Barcelona adeta rakibini 45 dakika içinde sürklase etti! 14. dakikada Coutinho'nun asistinde Suarez maçı 1-0 yaptı. 31. dakikada ise bu kez Jordi Alba asist yaptı, Lionel Messi farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının skorunu ise 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Luis Suarez belirledi ve takımlar soyunma odasına 3-0'lık skorla gitti. İlk yarıda Sevilla'dan Mercado ve Sergio Escudero sarı kart gördü.

İSPANYA MİLLİ MARŞI ISLIKLANDI!

Bu arada ilk yarıda stadyumda ilginç anlar yaşandı. İspanyol polisi, Kral Kupası maçında milli marşın ıslıklanması sırasında Barcelona taraftarlarının fotoğraflarını çekti.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Barcelona, 52. dakikada yine Messi'nin asistinde bu kez de Andres Iniesta'nın attığı golle durumu 4-0'a getirdi.

Maçta son sözü ise penaltıdan golle Coutinho söyledi ve Barcelona Sevilla'yı 5-0 mağlup edip İspanya Kral Kupası şampiyonu oldu.