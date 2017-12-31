Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan Kraliyet Divanının açıklamasında, Kral 2. Abdullah'ın iki kardeşi ile amcasının oğlunun ordudan erken emekliye sevk edilmesi ile ilgili asılsız iddialar ortaya atanlar hakkında adli kovuşturma başlatılacağı kaydedildi.

Kral 2. Abdullah'ın geçen hafta görevden aldığı orduda görevli kardeşleri Faysal (54) ve Ali bin Hüseyin (42) ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed'in (52) emekliye sevk edilmesi kararı ülkede tartışmalara neden oldu.

"DOĞAL BİR DURUM" İDDİASI

Yönetime yakın kaynaklardan ismini vermek istemeyen üst düzey resmi bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek "Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Önemli görevlere getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler doğruyu yansıtmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Yetkili, " Ürdün'ün Arap ülkeleri ve dost ülkelerle iyi ilişkileri var. Ancak bazı kesimler konuyu siyasileştirmeye çalışıyor. Bazılarının bu iç meseleyi böyle bir zamanda gündeme getirmesine sevk eden nedir? Biz biliyoruz ki bazıları Ürdün'ün Kudüs konusundaki çabalarını zayıflatmaya çalışıyor. ABD'nin Kudüs kararının ardından Ürdün'ün Arap dünyası ve İslam dünyasındaki safları birleştirmede büyük rolü oldu." ifadelerine yer verdi.

Ürdün'ün Kudüs ve Filistin konusundaki tutumunun sabit olduğunu, Arap ülkeleriyle ve dost ülkelerle koordinasyon içinde buna devam edeceğini kaydeden yetkili, Ürdün'ün ABD'nin Kudüs kararının ardından sarf ettiği çabalara dikkati çekti.

Kral 2. Abdullah, geçen hafta kardeşleri Faysal ve Ali bin Hüseyin ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesine karar vermiş, yayımladığı mesajda görevlerinden ötürü prenslere teşekkür ederek "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, gücünü arttırmak için kapsamlı bir gelişme ve yeniden yapılanma süreci izliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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