Kral Selman'dan Irak için diyalog çağrısı

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Irak'taki anlaşmazlıkların, anayasa çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözüme ulaşmasını umduklarını ifade etti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin hazır bulunduğu "Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon Konseyi" açılış toplantısı başkent Riyad'taki Yemame Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Kral Selman açılış toplantısında, ülkesinin, kardeş Irak'ın birliğini desteklediğini vurgulayarak, "Irak'taki anlaşmazlıkların, anayasa çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözüme ulaşmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bağdat merkezi yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki anlaşmazlıklara işaret eden Selman, bunların diyalogla çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.
Selman, bölgede yaşanan zorluklarla mücade için koordiasyonun gerektiğini belirterek, "Bölgemizde terör, aşırılık ve ülkelerimizin güvenliği ile istikrarını sarsma girişimleri gibi tehlikeli sorunlarla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla mücadele için tam bir koordinasyon gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"BÖLGE DAHA FAZLA BÖLÜNME KALDIRAMAZ"
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de barış ve istikrar için yeni bir dönem başlatılması çerçevesinde ülkesinin, bölge ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bölge daha fazla bölünme ve çatışmaların devam etmesini kaldıramaz. Silahlı çatışmalar durdurulmalı, o veya bu devletin özel çıkarı için diğerlerinin işlerine müdahale politikası sona ermeli. Ayrıca kapsamlı dayanışma ve ortak ekonomik entegrasyon için yeni bir aşamaya geçilmesi gerekiyor."
ABD'DEN SUUDİ ARABİSTAN İLE IRAK İLİŞKİSİNE DESTEK
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da konuşmasında, ülkesinin Suudi Arabistan ve Irak ile ilişkilerinden övgüyle söz ederek, "bu ilişkilerin büyümesi" gerektiğinin altını çizdi.
Tillerson, "Suudi Arabistan ve Irak Koodinasyon Konseyi"nin oluşturulmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kurumun reformları, yatırımı teşvik edeceğini, özel sektörün gelişimine ve Irak'ta yeniden inşa çabalarına katkı sağlayacağını ifade etti.
Konseyin iki ülkenin yanı sıra bölgenin de maslahatını sağlayacağını ifade eden Tillerson, "ABD, Suudi Arabistan ile Irak arasındaki iş birliğini destekliyor." açıklamasında bulundu.
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