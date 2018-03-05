Kral ve kraliçe arayışı başladı

HT Magazin'de yer alan habere göre, toplantıya geçtiğimiz yılın kral ve kraliçesi Dilara Gülsün Meydancı ve Orhan Öztürk de katıldı.



Aralarında Şükrü Avşar, Mehmet Yiğit Alp, Devlet Devrim, Müjdat Gezen, Aydan Şener, Salih Güney, Wilma Elles, Tamer Karadağlı, Sema Şimşek, Coşkun Sabah ve Hamdi Alkan’ın da bulunduğu jüri üyelerinin yetenekli gençleri seçeceği yarışmanın kazananları 4 Nisan’daki galada belirlenecek.



Afrin Harekâtı nedeniyle Türk Kızılayı ve Engelsiz Yaşam Vakfı işbirliğiyle, Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği yararına gerçekleştirilen yarışmanın sunuculuğunu Ayça Kuru ve Volkan Severcan üstlenecek, kırmızı halı röportajlarınıysa Nuri Alço yapacak.

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