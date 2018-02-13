Nisan ayında Londra'da toplanacak İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations) zirvesinin gündem maddeleri arasında uluslararası kuruluşun yeni başkanının kim olacağı da yer alacak.

Nisan ayında 92 yaşına basacak Kraliçe 2. Elizabeth'in 1953'ten beri başkanlığını yaptığı kuruluşun yeni başkanının nasıl belirleneceğine ilişkin çalışma yürütmesi için üye ülkelerin eski bakanları ve üst düzey yöneticilerinden oluşan 7 kişilik bir komitenin kurulduğu iddia edildi.

Çoğunluğu eski İngiliz sömürgelerinden oluşan 53 üyeli kuruluşun başkanlığı miras yoluyla olmuyor ancak başkanın belirlenmesine yönelik üzerinde anlaşılmış bir mekanizma da bulunmuyor.

YENİ SEÇENEKLER GÜNDEMDE

İngiliz imparatorluğunun kademeli tasfiyesi sürecinde gündeme gelen ve 1931’de kurulan İngiliz Milletler Topluluğunun üyelerinin toplam nüfusu 2 milyar 400 milyona varıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, görevi üstlendiği tarihte 8 üyesi bulunan kuruluşun 7 üyesinin devlet başkanı konumunda olduğundan herhangi bir tartışma yaşanmadığı belirtiliyor.

Ancak İngiliz Milletler Topluluğu üyelerinin bugün sadece 15'inin Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanıyor olmasının başka seçenekleri gündeme getirebileceğine dikkat çekiliyor.

Komitenin gündemindeki öncelikli seçenekler arasında İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın bu göreve getirilmesine veya İngiliz tahtındaki kişinin otomatik olarak bu görevi üstlenmesine yönelik bir düzenleme yapılması bulunduğu ifade ediliyor.

İngiliz Milletler Topluluğu, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecindeki İngiltere için son dönemde özel bir önem kazandı. Brexit taraftarları, uluslararası kuruluşun İngiltere için AB'den daha önemli pazar ve iş birliği olanakları sunduğunu savunuyor ve geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duruyor.

EN AZ 150 BAŞBAKAN ESKİTTİ

Öte yandan Kraliçe 2. Elizabeth bir süredir görevlerini kademeli olarak Prens Charles'a ve torunları Prens William ile Harry'ye devrediyor. Elizabeth'in eşi Prens Philip de geçen yıl bütün kamusal görevlerini bıraktı.

İngiltere'de tahtın varisinin kim olacağına ilişkin de farklı görüşler mevcut. Kamuoyunda Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra 69 yaşındaki Prens Charles’ın yerine oğlu William'ın tahta geçmesine yönelik bir eğilim de bulunuyor.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da daha çok bilinen adıyla Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 İngiliz başbakanı gördü.

Elizabeth, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de devlet başkanı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth'in eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçiyor.

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