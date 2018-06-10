Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı, dün Kraliçe Elizabeth’in 92. yaş günü sebebiyle büyük bir törene imza attı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; bin kraliyet muhafızının geçit töreni düzenlediği günde, kraliyet ailesi üyelerinin resmi araçlarla geçişinin ardından İngiliz Hava Kuvvetleri Londra semalarında şov yaptı. Geçen ay dünya evine giren Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle da kraliçenin doğum günü töreni sebebiyle Buckingham Sarayı’ndaydı.

Düğünü Londra’nın dışında yapan Harry ve Meghan, diğer kraliyet mensuplarıyla birlikte balkondan ilk kez halkı selamladı.

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