Danimarka Krallığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, Prens'in durumunun daha kötüye gitmeye başladığı "Ne yazık ki Prens Henrik'in sağlık durumu daha kötüye gidiyor. Veliaht Prens, Kış Olimpiyatları için gittiği Güney Kore'den Danimarka'ya dönüyor" sözleriyle duyuruldu. Prens Henrik'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, Kraliçe Margrethe de planlarını iptal etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve Mısır'da resmi ziyaret sırasında rahatsızlandığı için 28 Ocak'tan beri akciğerlerinde tespit edilen tümör nedeniyle hastanede kontrol altında tutulan 83 yaşındaki prensin bunama belirtileri gösterdiği açıklanmıştı. Prensin ciğerlerindeki tümörün iyi huylu olduğu açıklanmıştı fakat daha önce hastaneye ayrı ayrı gelen kraliyet ailesi mensuplarının toplu ziyareti kötü bir işaret olarak yorumlanıyor.

Geçtiğimiz yıl, Danimarka Prensi Henrik, kendisine kral ünvanını layık görmeyen eşi Kraliçe Margrethe'in yanına gömülmek istemediğini söylemişti.

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