Kraliçe ilk kez defile izledi!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (91), dün ilk kez bir moda defilesini izledi. Gazete Habertürk'teki habere göre; Londra Moda Haftası’nda düzenlenen Richar Quiin’in defilesini Amerikan Vogue Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour ile izleyen kraliçenin hayli ilgili olduğu gözlendi.

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