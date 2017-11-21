Kraliçe'nin evlilik pastası Türklerden

United Biscuits’in Yıldız Holding tarafından satın alınmasıyla 2016 yılı itibariyle Türkiye’de de satılmaya başlanan McVitie’s İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Prens Philip’in 70. evlilik yıl dönümleri için özel bir pasta hazırladı.
pladis Ürün Tasarım Lideri Esther Gamble ve pladis Global Ürün Geliştirme Şefi Mark Schomberg’in önderliğindeki pasta şefleri tarafından hayata geçirilen yıldönümü pastası için kilolarca meyve ve krema kullanıldı. Pasta, McVitie’s’in bisküvi ve keklerinin de üretildiği pladis’in Halifax Fırın’ın da özel olarak üretildi.
2 metre uzunluğunda, 50 kilo ağırlığında ve 24 cm genişliğindeki pastanın süslemelerini ise bu alanda büyük bir üne sahip ve daha önce de Kraliyet ailesinin pasta süslemelerinde de görev alan Eddie Spence üstlendi.
1893’te Kraliçe Mary ve Kral V. George’un düğün pastası, 1947 yılında İngiltere Prensesi Elizabeth ve Sir Philip Mountbatten’ın düğün pastası (2,5 m yüksekliğinde), İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in doğum günü pastası ve torunu Prens William’ın da 2011’deki düğün pastası 1,700 McVitie's bisküvisi kullanılarak yapılmıştı. McVitie’s İngiliz Kraliyet Ailesi’nin doğum günü ve düğün pastalarında en çok tercih edilen bisküvi markası olarak biliniyor.
1830 YILINDA KURULDU
1830 yılında İskoçya'da kurulan Carr's ile McVittie Price ve MacFarlane Lang'in 1948 yılında birleşmesinden doğan United Biscuits’in en büyük markası olan ve 20’den fazla alt markaya sahip olan McVitie’s, İngiltere pazarının en çok tüketilen ve en popüler bisküvilerini üretiyor.
Doğup büyüdüğü İngiltere’de pazar lideri olan ve dünyada 100’den fazla ülkede satılan McVitie’s bisküvileri, orijinal ve çikolata kaplamalı çeşitleriyle 2016’da Türkiye’de raflarda yerini aldı.
McVitie’s, pek çok kültürde farklı şekillerde tüketiliyor. İskandinav ülkelerinde peynirle birlikte tercih edilirken, Afrika’da özel yemeklerin yanına eşlik ediyor. Türkiye’de de olduğu gibi Avrupa’nın önemli bir bölümünde ve Asya’da bisküvi-çay ritüelinin vazgeçilmezi.
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