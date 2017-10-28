Kraliçe ve Prens, önümüzdeki ay 70. evlilik yıldönümlerine ulaşan ilk kraliyet mensubu olacaklar, fakat halka açık kutlama yapmayacaklar. Kraliçe ve Edinburg Dük'ü 20 Kasım'daki 70. evlilik yıldönümlerini arkadaşları ve ailelerinin bulunduğu sade bir akşam yemeğiyle kutlayacak.

Daha önce Westminster Abbey'de 40, 50 ve 60'ıncı yıldönümlerini ulusal şükran günü hizmetiyle ölümsüzleştirmelerine rağmen, bu sefer sadece bir akşam yemeği partisi ve halka açık festival düzenlememeleri sevgiyle tapan halkın bu durumu üzüntüyle karşılaşamasına neden olacak.

Kraliyet çiftinin yakın bir arkadaşı bu durumun nedenini anlattı: "50 ve 60'ıncı evlilik yıldönümlerinde olduğu gibi mutlu hissedemeyecekler, bu yüzden kutlama yapmak istemediler. Geçen 1 yıl içinde ikisi de çok yakın 2 arkadaşını, Prens Philip kuzenini kaybetti, bu kadar çok kayıpla yüzleşmek istemiyorlar." dedi.

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