Kraliyet ailesi de olsa milyonlarca dolara mal olan düğün, kimilerine abartılı gelebilir. Ama düğüne harcanan paradan fazlasının yine ülkeye döneceği konusunda iyimser olanlar bir hayli fazla. Masraflarının kraliyet ailesi tarafından karşılanacağı ve İngiliz vatandaşlarının vergilerinden kesilmeyeceği açıklanan düğünün 45 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Ancak Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliği, Birleşik Krallık ekonomisine 80 milyon dolar getirebilir. Pub’lardan otelcilere, hediyelik eşyacılardan süper marketlere herkes düğünden nemalanmanın peşinde. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

Gelin önceki düğünden yola çıkalım. Prens William ve Düşes Kate’in 2011’deki kraliyet düğününe yaklaşık 34 milyon dolar harcanmıştı ki bu tutarın büyük çoğunluğu güvenlik için kullanıldı. Düğünün ardından 2012’de sadece Londra’yı ziyaret eden turistlerin ülke turizmine 107 milyon sterlin katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Düğünün Birleşik Krallık ekonomisine yaptığı iddia edilen toplam katkıysa 2.7 milyar dolar. Düğün zamanı şehre akın eden kişi sayısı yüzde 3 arttı, şehre fazladan 350 bin kişi geldi. Diğer yandan kimi araştırmalar, Prens William-Kate Middleton çiftinin düğün gününde ilan edilen resmi tatil nedeniyle, İngiltere GSYH’sinin yüzde 0.4 azaldığı öne sürülmüştü. UK Office for National Statistics de ekonomiye olumlu katkısı olmadığını savunanlardan.

Bu sebeple olsa gerek durgun seyreden ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmemesi için bu defa resmi tatil ilan edilmedi ki açıklamayı bizzat Theresa May yaptı. Centre for Economics&Business Research’ün araştırmasına göre resmi tatillerin İngiltere ekonomisine 2.3 milyar sterlin kaybettirdiğini düşünürsek isabetli bir karar olduğu aşikâr.

ABD’Lİ GELİN EKONOMİSİ

İyimserlerin cephesine dönelim. Peri masalını siz de benim gibi koltuğunuza kurulup izlediyseniz bile ülke ekonomisine potansiyel olarak katkıda bulunmuş olabilirsiniz. Zira otoriteler bunun bile uzun vadede yarar sağlayacağı görüşünde. Çünkü ülke dünya çapında naklen reklam yaptı.

Ekonomi, prensten 3 yaş büyük olan yeni gelinin ABD’li olmasının ekmeğini de yiyebilir. Zira önümüzdeki aylarda ülkeye gelen ABD’li turist sayısının artması bekleniyor. ABD’li aktrisin İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu olması vesilesiyle ülkeye 50 binden fazla ABD’li turist bekleniyor. Bu arada ABD’li turistler ülkede de en çok harcama yapanlardan.

BREXIT yani Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma belirsizliği sebebiyle canı sıkkın olan halkı daha çok para harcaması için teşvik edebilir. Bu arada Airbnb, Londra’da kendi bünyesindeki evlere düğün vesilesiyle yaklaşık 42 bin müşteri beklediğini açıklamıştı.

“Bu özel günümüzü sizinle geçirmek için sabırsızlanıyoruz” diyen taze gelinin mesajı stratejik bir hamle mi, bu gece yarısına dek halk coşkuya kapılacak mı bilmiyoruz ama ülkede pub zincileri bulunan bir işletmeci “büyük” güne pek de iyimser bakmıyor, “Halk iyi dileklerde bulunuyor olsa da düğünün önemi çok abartılıyor” diyor. Diğer yandan The British Beer&Pub Association ise “20 milyon sterlinlik satış bekliyoruz ki bu sıradan bir hafta sonundan en az yüzde 8 fazla alkol tüketilmesi demek” diyor. Düğünün nabzını son dakikaya kadar tutan araştırmalar, Britanyalıların yüzde 40’ının yani yaklaşık 25 milyon kişinin düğün kutlaması yapacağına işaret ediyor. Kutlamalara katılanlar, sıradan bir hafta sonundan 10 sterlin bile fazladan harcasa bu 250 milyon sterlin ediyor. Artık siz düşünün. Bu sebeple pub’lar cuma ve cumartesi gecesi 1’e kadar açık kaldı ve özel indirimler uygulandı. Süpermarketler de binlerce kişinin katılacağı sokak partileri için heyecanlıydı. Ancak gerçekten bu satışların yüzde kaçı düğün coşkusu için olacak bilinmiyor. Zira düğün FA Cup final maçıyla aynı gündü.

50.000 dolar Suits dizisinde bölüm başına 50 bin dolar alan Markle, dün itibarıyla kraliyet ailesi mensubu oldu.

MODA DÜNYASI NE BEKLİYOR?

Diğer yandan 36 yaşındaki yeni gelinin nişanlandıktan sonra ülkesine ait bir markanın paltosuyla boy göstermesi İngiliz modacıları hayal kırıklığına uğratmış olsa da Markle’ın da tez vakitte büyük gelin Kate Middleton’ın “Duchess Effect” yani “Düşes Etkisi”ne benzer bir etkiyle modacıları tatmin edeceği düşünülüyor. Öyle ki Kate Middleton’ın ikonlaşan giyim tarzı ülke ekonomisine sadece 2015’te 205 milyon dolar katkıda bulunmuştu. Meghan Markle’ın geçen ay giydiği yeşil elbise sadece birkaç saat içinde tükendi. Gelinliği İngiliz tasarımcı Ralph & Russo’ya 100 bin sterlin karşılığında diktirildi.