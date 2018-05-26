Geçtiğimiz cumartesi günü Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'nde dünyaevine giren Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününün yankıları sürüyor.

Davetli listesinden gelin buketine, hediyelerinden Meghan Markle'ın gelinlik seçimine kadar her detayı yakından takip edilen düğün, konuşulmaya devam ediliyor.

Son olarak çiftin görkemli düğünleri, onlara çok benzeyen çocuklar tarafından yeniden canlandırıldı.

6 yaşındaki Andrew Robert ve 7 yaşındaki Naiyah Otero, kıyafetleri, saç ve aksesuarlarıyla Meghan Markle ve Prens Harry'e birebir benzetildi.

New Yorklu sanatçı Tricia Messeroux da o anları kaydetti.

GELİNLİĞİ BEĞENDİ

Minik Meghan, tasarımcı Claire Waight Keller tarafından tasarlanan Sussex Düşesi'nin gelinliğinin güzel olduğunu söyledi.

Sevimli çocuk açıklamasında Sussex Düşesi gibi hissettiğini de ekledi.

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile Meghan Markle 19 Mayıs Cumartesi günü evlenmişti. Çift Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'nde birbirlerine 'evet' demişlerdi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği düğünde George ve Amal Clooney, David ve Victoria Beckham, Sir Elton John gibi pek çok ünlü yer almıştı.

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