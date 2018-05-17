Kraliyet mavisi el değiştirdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen bir müzayedede, nadir bulunan bir mavi elmas 6.7 milyon dolara (30 milyon TL) satıldı. Fernase Mavisi olarak anılan 6.1 karatlık elması satın alan kişinin kimliği saklı tutuldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Sotheby’s Müzayede Evi’nin açık artırmaya çıkardığı mavi elmas, İspanya Kralı 5. Felipe’nin 1715’te evlendiği Parma Dükü’nün kızı Elisabeth Farnese’in düğün hediyesiydi ve onun adıyla anılmaya başlandı.3 yüzyıl boyunca İspanya, Fransa, İtalya ve Avusturya’daki asillerin sahip olduğu elmas, Hindistan’daki bir madende bulunmuştu.

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