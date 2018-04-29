Krasnodar - Lokomotiv Moscow maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Krasnodar, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Lokomotiv Moscow takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Krasnodar 47 puanla 5. sırada, Lokomotiv Moscow 57 puanla 1. sırada bulunuyor. Krasnodar, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lokomotiv Moscow, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 660. İddaa'da Krasnodar kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Lokomotiv Moscow kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Krasnodar son hafta oynanan Krylya Sovetov maçında 1-1 berabere kaldı.

Lokomotiv Moscow ise Terek karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Krasnodar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Krasnodar, kendi sahasında 21 gol attı, 15 gol yedi.

Lokomotiv Moscow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Lokomotiv Moscow, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.