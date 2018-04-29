Krasnodar - Lokomotiv Moscow maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig maçında Krasnodar ile Lokomotiv Moscow, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Krasnodar 47 puanla 5. sırada, Lokomotiv Moscow 57 puanla 1. sırada bulunuyor. Krasnodar son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lokomotiv Moscow, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 660 kodlu maçı oynayanlar; Krasnodar galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Lokomotiv Moscow galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Krasnodar son hafta oynanan Krylya Sovetov maçında 1-1 berabere kaldı.

Lokomotiv Moscow ise Terek karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Krasnodar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Krasnodar, kendi sahasında 21 gol attı, 15 gol yedi.

Lokomotiv Moscow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Lokomotiv Moscow, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.