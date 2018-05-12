Krasnodar - Rubin Kazan maçı rakamları

Krasnodar ve Rubin Kazan, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Krasnodar 53 puanla 4. sırada, Rubin Kazan 37 puanla 11. sırada bulunuyor. Krasnodar, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rubin Kazan, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Krasnodar kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Rubin Kazan sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Krasnodar son hafta oynanan Krylya Sovetov maçında 1-1 berabere kaldı.

Rubin Kazan, Spartak Moscow karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Krasnodar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Krasnodar, kendi sahasında 23 gol attı, 15 gol yedi.

Rubin Kazan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Rubin Kazan, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.