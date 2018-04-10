HT Cumartesi'de önemli bir aksesuar olan kravat kaleme alındı. Erkeklerin en önemli aksesuarlarından kravat, kıyafetinize verdiğiniz önemi ve ciddiyeti yansıtır. İster jean’le ister takım elbiseyle kullanın; doğru kravat size elegan bir duruş ve stil kazandırır.

- Baskılı kravatlar kıyafete renk katar. Ancak, çocuksu desenlerden uzak durun.

- Krem rengi ya da gri tonları gibi soluk renkli kravatlar, çizgili gömlekle sofistike durur.

- Küçük desenli kravatların desenleri, aynı geometrik şekillerde olmalı. Farklı şekil ve renkte olanlar gözü yorar.

- Çizgili kravatlar beyaz gömlek ve lacivert ceketle klasik bir kombinasyon oluşturur.

- Canlı renkli kravatlar dikkat çekici ve iddialı durur. Sade bir takımla kombine ederseniz, dikkati boynunuza dolayısıyla da kendinize çekmiş olursunuz.

- Verev çizgili kravatlar, size stil sahibi bir duruş kazandırır.

- Puantiyeli kravatlar çeşitlilik açısından, her an işinize yarayabilir.

- Çok uzun kravatlar şık görünmez. Kravatın ucu, asla belinizi geçmemeli. Bir de kravatı, pantolonun içine sokmayın.

- Kravat bağlama şekli, gömleğinizin yaka şekline bağlıdır. Ama alıştığınız şekilde de devam edebilirsiniz.

- Kravatların genişliği her yıl değişir. Trendleri takip etmek işinize yarayabilir, ama yüzünüze ve stilinize yakışan modelleri tercih etmenizi öneririz.

- Asla çok büyük ve geniş kravatlar takmayın. Bu trend biteli uzun zaman oldu, kravatlar giderek inceliyor.

- İyi bir kravatın kumaşı ve işçiliği kaliteli olur. İnce dokusuyla ipek kravatlar, uzun süre kullanılabilir.

- Kravat, kişisel stilinizi yansıtmanızda yardımcı olur. Çoğu erkeğin gardrobunda yeterince kravat yoktur. Onlara tavsiyemiz, hemen alışverişe çıkmaları. Önce bir lacivert kravat ve iki farklı renkte çizgili kravat alın. Sonra klasik desenli ve mavi, kahverengi, kırmızı, sarı gibi dominant renklerdeki kravatlara sahip olun.

- Kravatınızda renklerin uyumlu olmasına dikkat edin. Gömleğinizle kravatınızın renk uyumundan da emin olun. Aynı renkleri hem kravatınızda hem gömleğinizde görmek istiyorsanız, o rengin farklı tonlarını tercih edin.

- Kravat deseniyle gömlek deseni arasındaki dengeyi iyi sağlayın. Verev çizgili kravatı, ince çizgili gömlekle kombine edebilirsiniz. Çizgili kravatı, desenli gömlekle; baskılı kravatı çizgili gömlekle kontrast sağlayarak tamamlayabilirsiniz. Çizgili kravatla çizgili gömleği birlikte kullanabilirsiniz, ancak çizgilerin boyutlarının farklı olması gerekir