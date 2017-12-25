Siber korsanlar, çaldıkları kredi kartı bilgilerini açıkça Facebook üzerinden satıyorlar. Facebook Topluluk Standartları, bu tarz sayfaları yasaklıyor ve rapor edildiklerinde kapatıyor ancak buna rağmen çalıntı kredi kartları satan sayfalar hâlâ bir hayli fazla.

Çoğu insan için arkadaşların fotoğraflarını görmek, haberleri okumak ve video izlemek için kullanılan Facebook, daha küçük ve şaibeli bir grup tarafındansa çalıntı kredi kartı bilgileri ticareti için işlevsel bir forum görevi görüyor.

Facebook çalıntı verilerin satışını kesinlikle yasaklıyor ancak sosyal ağda kredi kartlarının güvenli kodlarının kısaltması olan “cvv” veya “cvv2” ibareleri aratıldığında, onlarca sayfasının çalıntı kredi kartı bilgileri sattığı görülüyor.

Üstelik kimi siber korsanlar işi pişkinliğe vurup, yaptıkları hukuksuzluğu saklama gereği bile duymuyor. Örneğin, sayfa ismi Türkçe’ye “CVV, Pin’li Banka Bilgileri Satılır” şeklinde çevrilebilecek bir grubun 6.029 üyesi var.

Korsanlar gerçekleştirdikleri siber saldırılarla insanların banka ve kredi kartı bilgilerine ulaşıyor. Söz konusu sayfalarda sıkça görülen “dump” (yığın) tabiri, çalıntı verilerin miktarının büyüklüğüne işaret ediyor.

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