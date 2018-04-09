Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Şubat 2018 Raporu yayımlandı.



Rapora göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Şubat 2018 döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 264 bin kişi oldu.

Yılın ilk iki ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 153 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 14 artarak 151 bin kişiye yükseldi.