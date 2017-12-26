Kredi kartı internetten alışveriş onayı için vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. Bilindiği üzere yeni düzenlemeyle birlikte internetten alışveriş onayı verilmeyen kredi kartlarının internetten alışveriş özelliği kapatılacak. Peki kredi kartı internetten alışveriş son gün ne zaman? Kredi kartı internetten alışveriş onayı nasıl yapılır? İşte detaylar.

KREDİ KARTI İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?

Ülkemizde milyonlarca vatandaş kredi kartı kullanıyor. Kredi kartları ile alışveriş yapan vatandaşlar, internet üzerinden de yaptığı alışverişlerde kredi kartı kullanıyor. Kredi kartları ile internetten alışveriş yapmak için güvenlik sebebiyle yeni düzenleme gereği banka ile iletişime geçerek en geç 31 Aralık tarihinde onay verilmesi gerekmektedir.

Onay verilmediği takdirde, kredi kartları otomatik olarak internetten alışverişe kapatılacak ve aynı zamanda 31 Aralık'tan itibaren yeni kart alan vatandaşlara internetten alışveriş özelliği kapalı olan kredi kartları gönderilecek.

KREDİ KARTI İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ ONAYI NASIL YAPILIR?

Kredi kartına internet alışveriş onayı vermek için banka ile iletişime geçmek gerekmektedir. Kullandığınız kredi kartının bağlı olduğu bankanın müşteri temsilcisiyle iletişime geçerek kredi kartınız için internet alışveriş onayı verebilirsiniz.

İkinci bir seçenek olarak bankanın online işlemler sistemine giriş yaparak kredi kartınıza internetten alışveriş onayı verebilirsiniz. Aynı zamanda bu iki seçenek haricinde banka şubesine giderek de kredi kartınıza internetten alışveriş onayı verebilirsiniz.

KARARIN SEBEBİ GÜVENLİK VE DOLANDIRICILIK

BDDK, alınan bu kararın gerekçesi olarak yaşanan dolandırıcılık olaylarını göstermişti. Kartlarını internet alışverişinde kullanmayan ancak dolandırıcıların hedefi olan ve zarara uğratılan vatandaşların sayısında yaşanan artış nedeniyle bu kararın alındığı belirtilmişti.

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