'Kredi kartında ek süre faydalı olacak'

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalara, kart sahibinin aksi yönde açık talebinin olmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartlarını yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatması yönünde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 16 Şubat 2017 tarihinde alınan ve 31 Aralık 2017’de uygulanması beklenen 7052 sayılı kararının yürürlüğe girme süresi uzatıldı.
Kararın yürürlüğe gireceği yeni tarih 31 Ocak 2018 olarak belirlendi.
“350 milyar TL’lik e-ticaret hedefine ulaşılması açısından önemli bir karar”
Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, kararın süresinin uzatılmasını yorumladı. Eliaçık “Kartını sıklıkla internette kullanan kişiler süreye uyarak kartlarını internet alışverişine açtırdı. Ancak özellikle internet üzerinden yalnızca ara sıra alışveriş yapan ve e-ticaret sistemine kazandırmaya çalıştığımız kitleye ulaşılması için BDDK’nın aldığı ek süre kararının son derece faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti:
“Kredi kartlarının internette kullanıma açık tutulması kararı, hem Sayın Başbakan tarafından açıklanan 350 milyar TL’lik e-ticaret hacmine ulaşılması hem de KOBİ’lerin e-ticaretle buluşması anlamında atılması gereken önemli adımlardan bir tanesiydi. Ek süre kararı bu nedenle de çok yerinde bir uygulamadır.”
Açıklandığı günden bu yana olası etkileri hakkında pek çok görüş ortaya atılan kararla ilgili BDDK tarafından, “Günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartıyla internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılarak suistimal edilmesinin, zarara uğratılmasının önüne geçebilmek için BDDK'nın 16 Şubat 2017 tarihli kararıyla, verilmiş ve verilecek olan tüm kredi kartları için bankalara kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması talebe bağlı olma zorunluluğu getirilmiştir” açıklaması yapılmıştı.
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