Sütlü kremalı tavuk çorbası tarifimiz ile artık sizde evde çorba kreması yapmayı öğreneceksiniz. Didiklenmiş tavuk eti ile tatlandıracağımız tarifimizi bir kere uygulayınca bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Sağlık olduğu kadar yapımı pratik olan kremalı tavuk çorbası nasıl yapılır? Sütlü kremalı tavuk çorbası kaç kaloridir? İşte sütlü tavuk çorbası tarifimiz

KREMALI TAVUK ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

1 porsiyon sütlü kremalı tavuk çorbası 400 kaloridir. Kremalı tavuk çorbasının %2'si karbonhidrat, %37'si protein %61'i ise yağdır.

KREMALI TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

3 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

1 su bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

Tavuk gögsünü haşlayarak tarife başlayabilirsiniz. Yumuşayan tavuk gögsü suyunu çorba yapımında kullanacağız bu nedenle tavuk haşlanırken yüzeye çıkan köpükleri kevgirle alın. Ardından tereyağı ile yağı kavurup haşlanan göğüs etini küçük parçalar halinde didin.

Tereyağını ayrı bir tencerede eritin. Köpüren tereyağına unu katıp, hafif bir renk alana kadar kısık ateşte kavurun ve üzerine sütü ekleyin. Krema kıvamı elde edeceksiniz. Mutlaka tel çırpıcı kullanın. Süzdürdüğünüz sıcak tavuk suyunu ve normal suyu ekleyin. Su ısınınca tel şehriyeleri ekleyin. Haşlanan tel şehriyeli kremalı suya didilmiş tavuk etini ekleyip kısık ateşte 10 kadar daha pişirin. Tane karabiber ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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