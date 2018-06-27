ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya’da resmi temaslarda bulunan Bolton, başkent Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, basına kapalı geçen görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğünü bildirdi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada ise Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Yuriy Averyanov ile Bolton’un görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede Rusya ve ABD arasındaki iş birliği perspektifinin ele alındığı kaydedildi.

Lavrov ve Bolton'un iki ülkenin ilişkilerini ve Suriye ile Ukrayna'nın durumunu konuştuğu aktarıldı.

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bolton’un Kremlin’de görüştüğünü açıkladı.

Putin, Bolton ile görüştükten sonra, Rusya-ABD ilişkilerinin yeterince iyi düzeyde olmadığını belirterek, Bolton'un ziyaretiyle iki ülkenin ilişkilerini düzelteceğini umduğunu söyledi.