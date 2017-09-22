Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanlık seçimini etkilemek amacıyla Facebook'ta hiçbir zaman reklam yayınlamadıklarını söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Facebook'a nasıl ilan yerleştirileceğini bilmiyoruz, bunu hiç yapmadık ve Rus yönetiminin bu konuyla hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, geçtiğimiz yıl gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasında Rusya merkezli operatörler tarafından Facebook'a verilen ve sayıları 3 bine yaklaşan siyasi reklamları ABD Kongresi müfettişleriyle paylaşmayı planladığını açıklamıştı.

Zuckerberg, hükümetleri dünyanın en büyük sosyal ağını başka ülkelerin seçimlerine müdahale etmek için kullanmasını engellemek amacıyla dokuz adımlık bir plan hazırladıklarını belirtmiş, Adımlar ışığında Facebook, site üzerindeki siyasi reklamları saydamlaştıracağını belirtirken, böylece insanların herhangi bir seçimle bağlantılı olarak hangi reklamların dolaşımda olduğunu görebilmelerinin amaçlandığını söylemişti.

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