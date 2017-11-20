Kremlin'den 'Suriye Kongresi' açıklaması: 3 lider görüşecek!

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova’'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi görüşmelerine ilişkin takvimin henüz netleşmediğini belirtti.
Kongreye Kürt grupların davet edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Uşakov, "Bu konu Soçi'de düzenlenecek zirvede ele alınacak. Zirveye askeri yetkililer de katılacak." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında dün Antalya'da yapılan görüşmede Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle ilgili üç ülkenin liderlerine yönelik tavsiyelerin koordine edildiğini açıklamıştı.
Çavuşoğlu, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Elbette PYD, YPG konusunda hassasiyetimiz ortadadır. Bunun, yani herhangi bir toplantıya katılmasının bizim için kabul edilemez olduğunu başından beri tüm muhataplara, sadece burada toplantıya katılan ülkelere değil, Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söylemiştik. Bizim bu hassasiyetimiz devam ediyor. Tüm taraflar da üçlü zirvenin muhatabı olan Rusya ve İran da bu hassasiyetimizi çok iyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.
RUsya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Halkları Kongresi adı altında düzenlemeyi planladıkları toplantıyla ilgili "Astana sürecinin garantörlerinden Türkiye ve İran ile kongrenin gündemi ve zamanlaması istişare ediliyor.” ifadelerini kullanırken kongreye ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yakın temas içerisinde olduklarına dikkat çekmiş, “Kongrenin, BM nezdinde Cenevre’de yürütülen Suriye görüşmelerine olumlu ivme kazandırmasını umuyoruz.” diyen Lavrov, kongreye ilişkin bölgedeki tüm ülkelere hangi adımların atıldığına dair bilgi verildiğini öne sürmüştü.
Dışişleri Bakanı, “Kongre iptal edilmedi veya ertelenmedi. Çünkü resmi olarak bir tarih zaten duyurulmamıştı. Şimdi Astana sürecinin garantörlerinden Türkiye ve İran ile kongrenin gündemi ve zamanlaması istişare ediliyor. Resmi takvimin yakın zamanda duyurulacağını umuyoruz.” diye konuşmuştu.
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