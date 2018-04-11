Kremlin'den Trump'ın Suriye sözlerine yanıt!

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından Batılı ülkelerden gelen tepkilerle tansiyon yükselirken, Kremlin'den bir 'uyarı' açıklaması geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada tüm tarafların zaten kırılgan olan durumu istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki durum ile ilgili değerlendirmesine katılmadığı belirtildi.

Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlediğine yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Kremlin'in konuyla ilgili tarafsız bir araştırma istediği ifade edildi.

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