Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı tüm paylaşımları 'resmi' açıklama olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Twitter hesabının bulunmadığını anımsattı.

Putin'in, Twitter'ı kullanmak istemediğini de kaydeden Peskov, "Kremlin basın servisinin çalışanları da dahil olmak üzere başkasının da kendisi için bunu yapabileceğini düşünmüyor." diye konuştu.

Twitter'ı yoğun şekilde kullanan Trump'ın buradan yaptığı paylaşımlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Peskov, "Ancak Trump'ın resmi hesabından yaptığı tüm açıklamaları resmi olarak değerlendiriyoruz ve bu tweetleri Putin'e rapor ediyoruz." dedi.

Peskov, başka ülkelerdeki siyasetçilerin Twitter paylaşımlarını da resmi açıklama olarak gördüklerini sözlerine ekledi.