Bakıcı tutacak maddi güce sahip olmayan kadın işçileri iş hayatından koparmamak adına başlatılan kreş yardımında 2018 ödemeleri sevindirdi. Kreş yardımı almak isteyen kadın işçiler yazımızdan ödemenin ne kadar olduğunu ve başvuru için aranan şartları öğrenebilir. Ayrıca çocuğun yaş aralığının da önemli olduğunu unutmayın...

KREŞ YARDIMI NE KADAR OLDU?

Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Kreş desteği 2018 yılının ilk aylarında 1015 TL oldu. Daha önceki yıllardan çalışan annelere çocuk başına 304 TL destek veriliyordu.

KREŞ DESTEĞİ ALABİLMENİN ŞARTLARI

Çalışan kadınlara kreş desteği için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılıyor. Kreş desteği alabilmedeki en önemli etken çalışan annenin maaşıdır. Maaşı asgari ücret sınırında olan annelere öncelik verilir. Ayrıca çocuğa bakacak bir aile büyünün olup olmadığı gibi faktörler de önemlidir. Annenin az maaş alması ve çocuğunu bırakacak bir aile büyüğünün olması kreş yardımı alabilmesi için yeterlidir. Bakanlık kreş yardımı verirken çalışmak zorunda olan ve çocuğunu bıracak kimsesi olmayanlara bu hakkı tanır.

KREŞ YARDIMI İÇİN GEREKLİ YAŞ ARALIĞI

Çocukları için kreş yardımı almak isteyen annelerin dikkat etmesi gereken bir husus daha var. Kreş yardımı alabilmek için çocukların 0-5 yaş aralığında olması gerekiyor. Kreş yardımı için getirilen yaş aralığı öncelikli şartlardan biridir.