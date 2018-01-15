Kırgın Çiçekler 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyiciler tarafından soruluyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde heyecan doruktaydı. Kırgın Çiçekler'de Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istedi. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur.

KIRGIN ÇİÇEKLER 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırgın Çiçekler 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızlar yine ölümle burun buruna geliyor.

KIRGIN ÇİÇEKLER 105. SON BÖLÜMDE NELE YAŞANDI?

Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorundadır. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istemektedir.

Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmez. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız eder. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakalar. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok olur.

Krıgın Çiçekler

Krıgın Çiçekler fragman

Krıgın Çiçekler yeni bölüm

Krıgın Çiçekler son bölüm

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