Kripto para piyasasına sıkı kanunlar getiren Güney Kore, en son tüm borsalara kara para aklamaya karşı proaktif önlemler alma zorunluluğu getirmişti. Dünyanın en büyük beşinci kripto para borsası konumundaki Bithumb da bu doğrultuda 11 ülkeden işlemleri yasakladığını duyurdu.

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Bithumb’ın artık işlem kabul etmediği ülkeler ise Etiyopya, İran, Irak, Sırbistan, Sri Lanka, Trinidad ve Tobago, Tunus, Vanuatu, Yemen ve Suriye olarak sıralandı.

Bu ülkeler, kara para aklamayı engellemek amacıyla kurulan uluslararası organizasyon Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından işbirliği yapmayan devletler olarak tanımlanıyor.

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